Зюганова переизбрали на пост главы КПРФ

https://static.news.ru/photo/6fee8134-a527-11eb-97f0-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Александр Ющенко/vk.com

Пленум ЦК КПРФ единогласно проголосовал за переизбрание Геннадия Зюганова на пост председателя партии, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря политика Александра Ющенко.

По его словам, голосовавшие против и воздержавшиеся отсутствовали.

Геннадий Зюганов единогласно избран председателем ЦК, — сказал Ющенко.

В свою очередь зампред ЦК партии Дмитрий Новиков, переизбранный на эту должность, рассказал, что число первых заместителей главы ЦК увеличили до двух. Иван Мельников остался на этой должности, а Юрия Афонина повысили до первого зампреда. В состав зампредов вошёл Леонид Калашников.

Заместителями председателя ЦК КПРФ избраны: И. И. Мельников (первый заместитель), Ю. В. Афонин (первый заместитель), В. И. Кашин, Д. Г. Новиков, Л. И. Калашников, — уточнил Новиков.

Согласно данным РИА Новости, по предложению Зюганова секретарями ЦК КПРФ были избраны Николай Коломейцев, Андрей Клычков, Георгий Камнев, Николай Арефьев, Сергей Обухов и Казбек Тайсаев. Также их рекомендовали для избрания членами президиума.

По словам Обухова, позднее планируется провести тайное голосование.

Зюганов занимает пост председателя партии с момента её создания в 1993 году.

Ранее сообщалось, что коммунисты определились с будущим своего бессменного лидера. Все 85 региональных отделений партии рекомендовали вновь переизбрать Зюганова председателем ЦК. Поводом для вопроса о лидере стало открытое обращение представителей КПРФ из региональных ячеек ко всем членам партии, в котором было заявлено о расколе внутри КПРФ, а также содержалось требование к Зюганову покинуть занимаемую должность.