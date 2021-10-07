Зюганова единогласно выбрали лидером КПРФ в Госдуме

Депутаты от КПРФ выбрали лидера партии руководителем фракции в Государственной думе. Об этом рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников. По его словам, против не выступил ни один парламентарий, передаёт РИА Новости.

Это стало частью первого заседания фракции партии в новом созыве Госдумы. В ходе мероприятия решались организационные вопросы.

Хочу вас проинформировать, что единогласно руководителем фракции КПРФ в Государственной думе избран Геннадий Андреевич Зюганов, — сообщил Мельников.

Зюганов бессменно руководит фракцией коммунистов в Госдуме с 1994 года. Саму партию он возглавляет с 1993 года.

Накануне Зюганов поговорил с президентом Владимиром Путиным.

4 октября политик написал открытое письмо президенту в связи с давлением на партию. Он назвал трёхдневные и электронные выборы «двухфазной бомбой», а также отметил полицейское преследование коммунистов и их сторонников.

Лидер коммунистов заявил, что силовики задерживали коммунистов, которых заподозрили в распространении информации о проводимых КПРФ в Москве публичных мероприятиях 20 и 25 сентября. При этом для встреч с депутатами, в формате которых проходили эти акции, не требуется предварительного согласования. Политик напомнил, что среди задержанных по итогам акций есть кандидаты в депутаты Госдумы, право на задержание которых может давать только генпрокурор.

Зюганов попросил Путина как гаранта Конституции привлечь к ответственности лиц, превысивших свои полномочия, а также не допустить подобных случаев в будущем.

5 октября пресс-секретарь лидера коммунистов сообщил, что Зюганов до сих пор не получил ответа от Путина. В свою очередь Песков заявил, что глава КПРФ сможет обсудить всё, что его интересует, на встрече с президентом.