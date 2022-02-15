«Старые приспособленцы»: Зюганов раскритиковал фракцию «Новые люди»

Глава КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал депутатов от партии «Новые люди» за их отказ поддержать обращение к президенту Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. Он добавил, что данное обращение к главе государства — «шаг в нужном направлении, шаг к миру», сообщает ТАСС.

У меня глубочайшее разочарование фракцией «Новые люди», это старые приспособленцы, а не новые люди, ужасное зрелище, — сказал лидер КПРФ.

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный заявил, что признание ДНР и ЛНР в качестве отдельных субъектов международной политики — единственный шанс «прекратить кровопролитие и регулярные попытки провести карательную операцию» со стороны Украины.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 15 февраля проголосовали за признание ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств, написал спикер ГД Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. По его словам, соответствующее обращение будет направлено президенту РФ незамедлительно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход РФ из Минских соглашений. Также он сказал, что Минские соглашения не могут выполняться на «российских условиях». Он считает, что РФ пытается манипулировать содержанием документов и продвигает «искажённое видение их сущности». По мнению главы ведомства, Россия является одной из сторон конфликта, поэтому Киеву надо решать ситуацию на юго-востоке Украины именно с Москвой, а не с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР, которым, согласно договорённостям, следует предоставить «особый статус».