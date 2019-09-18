https://static.news.ru/photo/e33d1bfe-da22-11e9-b2ee-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент России Владимир Путин согласился с его предложением провести встречу с лидерами парламентской оппозиции. Они выступили за отмену «муниципального фильтра» на губернаторских выборах для выдвинутых парламентскими партиями кандидатов.

Я предложил, президент согласился собраться со всеми лидерами, а мы, три лидера, кроме «Единой России», вносили (предложение. — News.ru) отменить порог, — сказал в эфире телеканала «Россия 24» Зюганов.

Он также выразил недовольство тем, что партии могут беспрепятственно выдвинуть кандидата в президенты, а для выдвижения в губернаторы необходимо преодолеть «муниципальный фильтр».

Как ранее писал News.ru, в мае глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости ликвидации муниципального фильтра на выборах губернаторов. Намерение председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой снизить этот порог до 5% он считает недостаточным.