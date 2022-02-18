Зюганов заявил, что не говорил о заявлении Путина по Донбассу

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не анонсировал обращение президента России Владимира Путина по ситуации в Донбассе, заявил РИА Новости пресс-секретарь лидера КПРФ Александр Ющенко. Ранее журналисты URA.RU рассказали, что лидер КПРФ заявил агентству, что Путин 20 февраля может сделать важное заявление по ситуации в Донбассе.

Зюганов не говорил о важном решении по Донбассу, которое якобы должен озвучить Путин, — сказал Ющенко.

Однако в URA.RU в подтверждение своей информации, что Геннадий Зюганов анонсировал некие заявления от власти, выложили часть разговора с лидером коммунистов.

Зюганов сообщал агентству, что Путин может принять важное решение по Донбассу, а потому всем россиянам в понедельник, 20 февраля, необходимо будет внимательно следить за обстановкой и новостями.

Как стало ранее известно, оперативная группа МЧС России, специалисты Минздрава и глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетели в Ростовскую область для работы с беженцами из Донбасса. Отмечается, что границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов с беженцами.

Российские регионы также заявили о готовности принять жителей Донбасса или направить им гуманитарную помощь. В частности, об этом высказались в Челябинской, Пензенской, Калужской и Владимирской областях.

Руководство непризнанных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации местных жителей в связи с угрозой вторжения вооружённых сил Украины. Эвакуации подлежат дети, женщины и пожилые люди.