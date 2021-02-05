Зюганов: Запад пытается сделать из Юлии Навальной вторую Тихановскую

https://static.news.ru/photo/b5bc6e8c-68bf-11eb-b238-96000091f725_660.jpg Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов считает, что западные партнёры России пытаются превратить супругу оппозиционера Алексея Навального Юлию «во вторую Светлану Тихановскую».

Я не удивлюсь, если это будет так, потому что это давно отработанный нашими противниками пример. Привыкли нам навязывать своих героев... В общем, приём не нов сам по себе, — сказал Зюганов.

Он возмутился тем, что обе женщины, «вместо того чтобы поправить и заставить своих мужей державе и народу служить», обслуживают чужие разведки.

Повод для такого сравнения ранее дала сама белорусская оппозиционерка. Она сравнила себя с Навальной и призвала её «держаться, бороться и верить» и встать на место мужа, писал NEWS.ru. Когда власти сажают наших мужей в тюрьму за агитацию и желание улучшить жизнь в наших странах, нам, жёнам, остаётся только встать на их место и поддерживать их, добавила Тихановская.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному. Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима за нарушения правил условного срока по делу компании «Ив Роше».