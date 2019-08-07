В среду, 7 августа, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов собрал журналистов. Накануне было объявлено, что говорить главный коммунист страны намерен в основном о формировании госбюджета, который бы смог обеспечить развитие России. Но Зюганов, видимо, решил не дать уснуть почтенной публике. Он, как истинный коммунист, вытащил «шашку» и бросился в бой. Правда, не настоящий, а кабинетный.

Трудно уже даже подсчитать, сколько лет подряд г-н Зюганов пытается спасти страну. Сколько антикризисных программ его командой разработано. Сколько заявлений на этот счёт сделано, пресс-конференций собрано, статей написано, встреч с избирателями проведено. Но страна продолжает жить по иным программам, планам и указам. И, похоже, такая ситуация вполне устраивает КПРФ. Иначе, очевидно, коммунисты предприняли бы какие-то изменения, как минимум в своих рядах, чтобы побороться за более широкую электоральную поддержку. А пока они продолжают кормить народ «новыми» планами на будущее.

Сегодняшняя пресс-конференция могла бы стать очередной скучной копией многих подобных. Но накануне в Госдуме коллеги Зюганова забили тревогу. К примеру, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил журналистам о предстоящем заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, на которое будут приглашены дипломаты тех стран, чьи представители и СМИ вмешивались в российские выборы.

Мы всегда были против вмешательства иностранных государств во внутренние дела нашей страны. Мы считаем недопустимым, чтобы США, Германия, Франция делали какие-то нам замечания <...> что якобы нарушения происходят со стороны правоохранительных органов. В августе, я думаю, не позднее 20-го числа, обязательно будет заседание <...> на котором мы заставим выступить перед нами и ответить на наши вопросы представителей тех агентств, стран, журналистских объединений и дипломатов <...> почему они совершили те недопустимые действия, которые можно охарактеризовать только лишь как нарушение общепринятых норм, — заявил Жириновский.

Владимир Жириновский Сергей Булкин/News.ru

Г-ну Зюганову в экстренном порядке пришлось догонять коллег. Анонсированную пресс-конференцию в среду он использовал для того, чтобы попытаться перехватить инициативу у конкурентов. Главный коммунист предложил не ограничиваться заседанием комитета.

У нас складывается ситуация, которая требует принципиального рассмотрения и на заседании правительства, и Совета безопасности, и на экстренном собрании Совета Государственной думы. Я предлагаю в срочном порядке 19 августа провести такое заседание, — забил в набат Зюганов.

Причём, особо подчеркнул глава КПРФ, у него есть документы, подтверждающие антироссийскую деятельность западных дипломатов.

Это касается не только Москвы, но и городов-миллионников. Это уже имеет документальное подтверждение. Я посмотрел сайт американского посольства, последняя акция (в Москве 3 августа. — News.ru) — опубликованы все маршруты, точки сбора, порядок финансирования. Посмотрел, кто им какие деньги отвалил: только по одному счёту направлено на эти цели почти миллиард рублей<...> Если посмотреть, кто «крышует», я бы хотел, чтобы в ходе рассмотрения на Совете Госдумы мы не только создали комиссию по расследованию этих вещей, но и одновременно расследовали тех, кто «крышует» эту операцию, — был подчёркнуто эмоционален лидер КПРФ.

Совпадение или нет, но накануне решила сменить работу главная «крыша», о которой говорил Зюганов. Газета «Солт-Лейк трибюн» опубликовала прошение посла США в России Джона Хантсмана об отставке на имя американского лидера Дональда Трампа. Документ датирован 5 августа. В нём Хантсман уверяет, что американские дипломаты в РФ работают «над стабилизацией ситуации в надежде на улучшение отношений» после «многих лет враждебности». Посол также высказался за то, чтобы США призывали «Россию уважать суверенитет соседних государств». Интересно, и почему американские дипломаты сами не работают по международным нормам, уважать которые призывает их же посол? Или что позволено Юпитеру, то не позволено быку?