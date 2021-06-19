Зюганов указал на главную ошибку «Единой России»

https://static.news.ru/photo/a2839b9c-d1f6-11eb-bb5f-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Геннадий Зюганов назвал главную ошибку партии «Единая Россия», которая создала проблемы многим соотечественникам. Это пенсионная реформа, которую лидер КПРФ назвал «людоедской».

Своё мнение Зюганов высказал в своём Telegram-канале.

Все понимают, что данная «реформа» — огромная политическая ошибка, — говорится в сообщении.

Другими промахами партии стали оптимизация медицины, образования и науки, считает политик. К примеру, ошибкой партии власти стало лишение Академии наук ведущих институтов и лабораторий. На них, аргументирует Зюганов, всегда держались российские учёные.

К тому же «Единая Россия» урезала все социальные расходы и перекрыла финансирование высоких технологий, считает глава КПРФ.

Накануне Зюганов упрекнул партию власти в том, что она не выполнила поручение президента. И поэтому в стране всё так же продолжают расти цены, а пенсионеры при этом получают низкие выплаты.

Как сообщалось ранее, Геннадий Зюганов считает, что кандидатов в Госдуму от КПРФ ждут уголовные преследования. По словам главного коммуниста страны, в последнее время от выборов по «надуманным предлогам» отстранили три тысячи человек.