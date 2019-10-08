https://static.news.ru/photo/15d6703a-e9d5-11e9-85e6-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает индексацию зарплаты президента РФ Владимира Путина «правильной». По его мнению, деятельность главы государства требует крупных расходов.

Это правильно, без этого невозможно вести большую государственную деятельность, тем более, смотрите географию полётов, встреч — большая перегрузка, — цитирует Зюганова РИА Новости .

Также лидер КПРФ считает, что статья по обслуживанию Владимира Путина «имеет достаточно средств для того, чтобы летать на самолётах, сопровождать».

Как писал News.ru, с 1 октября президент Владимир Путин индексировал себе зарплату на 4,3%. На этот же показатель он увеличил денежное довольствие премьеру Дмитрию Медведеву, директору ФСБ Александру Бортникову, главе МВД Владимиру Колокольцеву, начальнику Росгвардии Виктору Золотову, министру обороны Сергею Шойгу, руководителю МЧС Евгению Зиничеву, главе Службы внешней разведки Сергею Нарышкину, начальнику ФСО Дмитрию Кочневу, генпрокурору Юрию Чайке, председателю СК Александру Бастрыкину, а также директору Государственной фельдъегерской службы Валерию Тихонову.

Согласно проекту федерального бюджета на 2020–2022 годы, расходы на обеспечение деятельности Владимира Путина составят в этот период 42,7 млрд рублей.