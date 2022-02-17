Зюганов рассказал про настоящую причину своей госпитализации

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признался, что был госпитализирован из-за заражения коронавирусом, а не «в плановом порядке». Он добавил, что у него действительно был COVID-19, но он смог в короткие сроки вылечиться и «сейчас всё уже в порядке». Высокая температура у политика держалась всего один день, сообщает URA.RU.

Главное в этой болезни и всем советую — не упустить первые два дня. Потому что она развивается довольно быстро, и если залезает глубоко, выбивать и вышибать её трудно, — поделился Зюганов.

Он посоветовал всем внимательно следить за своим состоянием. Парламентарий отметил, что у всех течение болезни протекает по-разному, поэтому порекомендовал после выздоровления «недельку профилактировать».

Ранее главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что у переболевших COVID-19 может развиться психоковид — осложнение, связанное с нарушением психического здоровья. Речь идёт о когнитивных и аффективных расстройствах, при которых могут возникнуть дефекты памяти, внимания, раздражительность и депрессия.

При этом могут проявиться признаки психастенического синдрома, отметил врач. По его словам, специалисты в области психиатрии начали призывать к необходимости дополнительной диспансеризации и дальнейшей психологической реабилитации таких пациентов.