Зюганов рассказал о разговоре с Рашкиным после убийства лося на охоте

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился подробностями разговора с депутатом Валерием Рашкиным после случая на охоте в Саратовской области. В беседе с NEWS.ru он рассказал, что политик согласился написать заявление в СК РФ о том, что готов дать признательные показания и отказаться от депутатской неприкосновенности.

Я встречался с Рашкиным, [он] сказал: «Было, было». Сказал, тогда напиши в СК, что ты готов дать показания, сам отказываешься от своей неприкосновенности. Он написал заявление туда. Думал, они его на следующий день вызовут, молчат. Генпрокурору сказать, что не надо превращать это в политическую расправу, расследуйте, доложите, потому будете принимать решение. Внесли снимать неприкосновенность. С чего снимать? Он дал слово, что готов дать показания, вызывайте в любой день. Никто не препятствует, никто никуда не убегает, — заявил Зюганов.

Накануне Рашкин публично признался, что действительно участвовал в незаконной охоте на лося. Помощник первого секретаря Московского горкома партии заявил об этом на своём официальном YouTube-канале. Парламентарий утверждает, что при этом у него было разрешение на отстрел парнокопытных.

Изначально Валерий Рашкин не признавал свою вину. При обнаружении у него в машине разделанной туши лося депутат утверждал, что не застрелил животное, а нашёл его на опушке леса. При этом в КПРФ произошедшее назвали «личной провокацией» против Рашкина.

Ранее пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко прокомментировал признание депутата Госдумы Валерия Рашкина в убийстве лося. В разговоре с NEWS.ru представитель коммунистов отметил, что политик «в узком кругу фракции» изначально придерживался именно этой версии.