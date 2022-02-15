Зюганов рассказал о своём самочувствии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что пока его лечение в ЦКБ продолжается. При этом, как отметил политик, температура у него больше не повышается, самочувствие нормальное, пишет ТАСС. Дату своей выписки он не назвал.

Самочувствие ровное, нормальное, температуры нет, давление нормальное. Но мне ещё надо проверить, посмотреть тут, каким образом среагировал организм на лечение, — сказал он.

Ранее глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал о плановой профилактической госпитализации Зюганова, которая проводится с 11 февраля. При этом лидера компартии положили в больницу с признаками ОРВИ, у него поднялась температура, однако компьютерная томография лёгких показала отсутствие поражения.

Геннадий Зюганов заявил, что анализы уже третий день показывают хорошие результаты. Он отметил, что о возможной выписке станет известно позднее.

Политик ушёл от прямого ответа на вопрос, подтвердилась ли у него коронавирусная инфекция. Однако своё состояние коммунист охарактеризовал как «рабочее». В свою очередь замглавы КПРФ Николай Коломейцев рассказал, что решение о нахождении в клинике Зюганова принимает его лечащий врач.