Зюганов рассказал, о чём он на самом деле говорил с Путиным

Геннадий Зюганов раскрыл подробности своей онлайн-беседы с Владимиром Путиным. По словам лидера КПРФ, он во время разговора с президентом настаивал на том, чтобы в этом году на Госсовете был рассмотрен вопрос «качественно иного бюджета», в котором будет оговорено выделение средств тем, «кому сейчас тяжело», пишет «Коммерсант».

Фракция КПРФ уже планирует в качестве первоочередных инициатив внести в Думу законопроекты о прожиточном минимуме в 25 тысяч рублей (в 2021 году он в целом по РФ составляет 11 653 рубля) и о регулировании цен на товары первой необходимости и лекарства, — заявил политик.

При этом главный коммунист страны добавил, что надеется на поддержку «новых людей» и «жириновцев», к тому же это станет проверкой единороссов — насколько партия отвечает запроса людей, которые живут в нищете и не могут «свести концы с концами».

Также представители КПРФ вновь намерены внести законопроекты о национализации минерально-сырьевой базы, прогрессивной шкале налогообложения и разумном распределении доходов от нефтегазовой деятельности.

Зюганов добавил, что во время разговора с президентом поднял вопрос о задержании активистов и сторонников партии после сентябрьских акций в Москве и передал ему соответствующие документы.

Ранее сообщалось, что депутаты от КПРФ выбрали лидера партии Геннадия Зюганова руководителем фракции в Государственной думе. Об этом рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников. По его словам, против не выступил ни один парламентарий.