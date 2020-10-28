Зюганов раскритиковал проект федерального бюджета

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Фракция КПРФ в Госдуме не поддержала проект федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов.

По мнению главы КПРФ Геннадия Зюганова, заложенные в проект бюджета траты на поддержание и развитие экономики страны недостаточны.

Также лидер Коммунистической партии считает, что предложенный проект бюджета не предлагает мер по решению проблем с демографией и бедностью, не учитывает проекты по развитию авиастроения и производства электротехники и др, пишет argumenti.ru.

Несмотря на то, что депутаты обсуждали проект федерального бюджета с премьер-министром Михаилом Мишустиным, на голосовании по законопроекту в первом чтении проект бюджета поддержали лишь «Единая Россия» и ЛДПР.

В КПРФ традиционно раскритиковали предложенный правительством проект, назвав его «олигархически-криминальным», а в «Справедливой России» и вовсе подготовили «альтернативный вариант» главного финансового документа страны.

Ранее NEWS.ru писал, что Зюганов раскритиковал российское телевидение за русофобию и антисоветские настроения.