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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для обсуждения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) требуется провести многосторонние консультации с участием США. Об этом он сообщил по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр иностранных дел РФ заверил, что диалог с Парижем на эту тему будет продолжен, но участие Вашингтона это не отменяет. Чтобы договариваться о конкретных решениях, нужны многосторонние переговоры, многосторонние консультации...