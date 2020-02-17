Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал заявление судьи Конституционного суда Константина Арановского о том, что Россию нельзя считать правопреемницей Советского Союза.
Хотел бы напомнить данному господину, что Россия обладает статусом страны-победительницы и имеет место постоянного члена в Совбезе ООН исключительно в качестве продолжателя и правопреемника Советского Союза, — написал Зюганов в своём Telegram-канале.
Он также назвал слова Арановского попыткой русофобских сил извратить историю страны и отметил, что подобные высказывания требуют ответа со стороны «любой ответственной власти».
Как ранее писал NEWS.ru, российский предприниматель Павел Грудинин назвал судью Конституционного суда Константина Арановского человеком «без роду без племени» и раскритиковал призыв не считать Российскую Федерацию преемником СССР.
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