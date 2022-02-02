Зюганов призвал украинцев сохранить дружбу с Россией

Запад хочет стравить Россию и Украину. Последней это грозит превращением в подмандатную территорию и разорением. Для противостояния этим планам украинцам следует сохранить дружбу с русскими. С соответствующим заявлением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Он отметил, что враги на протяжении веков не раз посягали на дружбу двух народов и пытались их разъединить. Сегодня они «льют сладкий елей в уши украинской «элиты», обещая ей место «за общим европейским столом».

На деле нашей любимой Украине грозит разорение и превращение в подмандатную территорию. Задача властей Запада — стравить русских и украинцев, — подчеркнул лидер коммунистов в обращении к народу Украины, опубликованном в Telegram-канале партии.

По мнению Зюганова, цель Запада состоит в том, чтобы сделать неприемлемой саму мысль о дружбе между Украиной и Россией, укреплении связей и сохранении памяти об общих победах, включая победу в Великой Отечественной войне.

Но разве мы с вами так поглупели, что поддадимся провокаторам, разжигающим вражду и ненависть? — задался он вопросом.

Лидер КПРФ напомнил, что в самые тяжёлые моменты народная мудрость и единство брали верх над разобщением. Он выразил надежду на то, что так будет и сегодня, и призвал доказать, что русские и украинцы «способны к широкой интеграции и сложению сил» и готовы сделать всё для достойного будущего.

В последнее время украинские власти и страны Запада настойчиво твердят о планах России по военному вторжению на территорию соседней страны. В Кремле в ответ на это неоднократно заявляли, что РФ никому не угрожает и не готовится к захвату Украины.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявил, что все разговоры о возможности войны между Россией и Украиной сами по себе являются провокацией. По его словам, если бы не вмешательство западных государств, страны могли бы поддерживать братские отношения. Однако НАТО и США пытаются усилить конфликт, чтобы ослабить позицию Москвы.