https://static.news.ru/photo/2e031dce-226b-11ea-826d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава КПРФ Геннадий Зюганов предложил восстановить элементы советской власти в конституции. Так он отреагировал на слова президента Владимира Путина об исключении из основного закона оговорки о двух сроках подряд для кандидатов на пост главы государства.

По его словам, документ нужно корректировать с осторожностью, передаёт РИА Новости.

Надо садиться [обсуждать], конституция — тонкая вещь, — подчеркнул он.

Политик считает, что в закон следует вернуть полноценную вертикаль исполнительной власти, которая контролируется народными представителями.

У нас свои предложения: я бы восстановил, прежде всего, основные элементы советской власти, <...>, восстановил бы нормальную выборную систему, чтобы отвечал руководитель и перед избирателями, и перед законодателями. Двойной контроль всегда очень эффективен, — заключил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ходе пресс-конференции Путину был задан вопрос, нужны ли изменения в Конституцию РФ и доволен ли он предыдущими правками. Президент в ответ заметил, что высший нормативный акт является «живым инструментом», который «должен соответствовать развитию общества». Однако менять Конституцию в целом не стоит, также не нуждается в правках и основная часть.

Вместе с тем политик допустил изменения в статье о количестве президентских сроков — по мнению президента, из неё можно убрать слово «подряд» из формулировки «не более двух сроков подряд».