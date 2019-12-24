https://static.news.ru/photo/d72c93a4-265c-11ea-ae90-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России сейчас необходимо действовать по стратегии Александра III. По его словам, только если мыслить глобально, удастся быстро «рвануть вперёд».

Надо мыслить не «трёхлетками», а десятилетиями, — цитирует «Царьград» Зюганова.

Он отметил, что Александр III заложил Транссибирскую магистраль, которая потом помогла выиграть Великую Отечественную войну. Зюганов добавил, что относится к истории России очень серьёзно и считает, что у нас было очень много талантливых царей, у которых есть чему поучиться. Александра III он считает мудрым, сильным и волевым. За 13 лет его правления не было войн, а южную границу государства удалось «отодвинуть» на тысячу километров.

Когда Александра III все отговаривали строить дорогу, он сказал: «Это будет не дорога, это будут сухожилия, нервы, которые стянут Россию в единое целое. Это вопрос не железнодорожного строительства, вопрос будущего Государства Российского», — рассказал Зюганов.

Как писал NEWS.ru, Геннадий Зюганов считает, что к досрочным выборам президента РФ могут привести неутешительные финансово-экономические показатели в стране. Таким образом он подчеркнул, что его заявление в Доме Союзов о возможных выборах главы государства в 2020 году — не шутка. Он пояснил, что если руководство страны «загубит финансовый год», то финансово-экономический кризис может перерасти в политический. И из этого кризиса может быть только два выхода: «или на улицу пошли, или досрочные выборы».