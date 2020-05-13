Зюганов предложил организовать раздачу россиянам масок и перчаток

https://static.news.ru/photo/f9efc246-9513-11ea-88bd-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организовать бесплатную раздачу средств защиты населению предложил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в обращении, направленном президенту РФ Владимиру Путину.

Закупку и распространение защитных средств должно взять на себя государство. Продавать их в условиях эпидемии — это как заставлять солдат на поле боя покупать патроны или платить за место в окопе, — цитирует ТАСС письмо Зюганова.

Он добавил, что перед тем как вводить штрафы за нахождение без медицинских масок и перчаток, необходимо обеспечить их доступность. Кроме того, он предложил провести массовое обследование россиян на COVID-19 и учредить госнаграды для борющихся с пандемией медиков.

К числу мер по «спасению медицины» Зюганов отнёс необходимость усиления постоянного контроля поликлиниками за состоянием здоровья наблюдающихся у них граждан и упрощение связи с участковыми врачами пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, по мнению политика, необходимо усилить ответственность органов соцзащиты за своевременную доставку необходимых лекарств пожилым и тяжелобольным людям.

Как писал NEWS.ru, Зюганов предложил президенту отпустить заключённых в связи с пандемией коронавируса. Для этого предполагается приурочить к 75-летию Победы закон об амнистии.

Обращение политика было направлено не только главе государства, но и председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву. Лидер коммунистов просит отпустить ветеранов, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, пожилых людей, беременных женщин, несовершеннолетних, инвалидов и тяжелобольных.