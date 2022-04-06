Зюганов потребовал завершить демилитаризацию и денацификацию Украины

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в ходе заседания Молодёжного парламента, что Россия должна выполнить задачи по демилитаризации и денацификации Украины, иначе всем снова придётся «надеть шинели». Такие задачи, кроме освобождения территорий ДНР и ЛНР, стояли перед российскими военными с начала проведения военной спецоперации на Украине, пишет РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин объявил стратегию, за которую все проголосовали единогласно в Думе, Совете Федерации, Совете Безопасности, — демилитаризация и борьба с нацизмом и бандеровщиной. Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит... вам всем придется надеть шинели, — отметил политик.

Как подчеркнул глава КПРФ, «мы должны все вместе поднапрячься», чтобы решить поставленные в ходе проведения спецоперации задачи, «а потом будем строить вместе всё остальное».

Ранее в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия признает, что Владимир Зеленский является президентом Украины. Он отметил, что финальный этап российско-украинских переговоров должен состояться между лидерами этих двух стран. Представитель Кремля также опроверг слухи о планах российских властей убить Зеленского.

По словам Пескова, Россия заинтересована в том, чтобы Зеленский пошёл на предложенные в ходе переговорного процесса условия, данное решение украинского главы может обозначить конец военной спецоперации.