Зюганов потребовал от властей новых выплат для россиян

https://static.news.ru/photo/8f5abf7a-a544-11eb-a914-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что власть обязана дать россиянам преференции на фоне пандемии коронавируса. Это освобождение от налогов, от оплаты услуг ЖКХ, погашения кредитов тех россиян, которые находятся на самоизоляции.

Об этом партийный лидер заявил на XVIII съезде КПРФ. Зюганов считает, что именно с этими предложениями партия должна обратиться к правительству страны.

Людям надо денег, они остались без средств к существованию. Нынешних пособий недостаточно. КПРФ требует временно освободить граждан, принуждённых к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения кредитной задолженности, — заявил политик.

С Зюгановым согласны экономисты, которые считают, что такие меры не были бы излишними, но только реализовать их пока невозможно. Гораздо эффективнее, по словам экспертов, было бы поднять зарплату в бюджетной сфере и сделать её по единой системе ставок, хотя бы в образовании и здравоохранении.

Как сообщалось ранее, пленум ЦК КПРФ единогласно проголосовал за переизбрание Геннадия Зюганова на пост председателя партии. Голосовавшие против и воздержавшиеся отсутствовали.