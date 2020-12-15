Зюганов ожидает очередной агрессии США после победы Байдена

https://static.news.ru/photo/991329c8-3ec7-11eb-b577-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: kprf/vk.com

После победы Джо Байдена на выборах президента США России стоит быть готовой к очередной агрессии, которая развернётся на постсоветском пространстве, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, во время предвыборной борьбы американский политик прямо заявил, что РФ является «врагом номер один».

Я очень хочу, чтобы президент Путин, наше правительство, Совет безопасности реально оценили происходящее, — отметил Зюганов.

Он пояснил, что команда Байдена является командой экс-главы США Барака Обамы — глобалистов, обладающих огромными финансовыми ресурсами и мощными информационными средствами, а также преуспевших «в проведении цветных революций, в захвате чужого интеллектуального потенциала и рынка», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что голосование коллегии выборщиков США за кандидатов в президенты стало для Америки «точкой невозврата».

Ранее президент РФ Владимир Путин направил Байдену поздравления с избранием. Он не поздравлял его после результатов народного голосования, так как на тот момент не было ясности, кто в итоге будет хозяином Белого дома на ближайшие четыре года.

Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США. Это произошло после того, как ему были отданы все 55 голосов выборщиков от Калифорнии. Промежуточный счёт по голосам выборщиков тогда стал 302:232 в пользу Байдена. Теперь 6 января 2021 года голосование выборщиков должно быть утверждено конгрессом.