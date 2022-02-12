Зюганов ответил на слухи о встрече в ЦКБ с Жириновским

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на слухи о встрече в Центральной клинической больнице с Владимиром Жириновским. Политик сказал, что не встречался с лидером другой партии, пишет РИА Новости.

При такой болезни (Жириновского. — NEWS.ru) никаких встреч не может происходить, — заявил главный коммунист страны.

Тем не менее Зюганов пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления.

Поводом для высказывания Зюганова стали слухи о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский и председатель КПРФ Геннадий Зюганов, госпитализированные по разным причинам в Центральную клиническую больницу в Москве, встретились в лечебном учреждении и поговорили. Глава КПРФ проходит плановую госпитализацию, лидер ЛДПР лечится от коронавируса после восьми прививок.

Ранее глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что чувствует себя хорошо, однако ещё находится под наблюдением врачей. Дату выписки лидер КПРФ пока не знает и уточняет, что она определится исходя из рекомендаций медиков. Ранее отмечалось, что политик находится в ЦКБ с признаками ОРВИ.