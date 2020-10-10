Зюганов ответил на слова Путина о портрете Ленина в своём кабинете

https://static.news.ru/photo/650a8414-0bff-11eb-9e28-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Зюганов прокомментировал замечание, сделанное Путиным по поводу интерьера кабинета лидера КПРФ. Во время совещания, проходящего по видеосвязи, президент удивился, что видит в кабинете политика потрет Пушкина, а не Ленина.

Коммунистический лидер объяснил это просто: камера стояла таким образом, что в кадр не попал висевший рядом с портретом Пушкина портрет вождя мирового пролетариата.

Здесь же — с левой руки, на видном месте рядом висел портрет Ильича. Так камера стояла, что она только одну стену высвечивала, — цитирует Зюганова KP.RU.

Кроме портрета Ленина, уточнил Геннадий Зюганов, в его кабинете есть и значки по ленинской тематике, и бюст вождя. Тем более что бывший школьный учитель из Орловской области, возглавивший КПРФ, по его словам, считает Ленина гением.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отсутствие портрета революционера и теоретика марксизма Владимира Ленина в кабинете лидера КПРФ Геннадия Зюганова является ещё одним доказательством того, что коммунистическая партия уже даже формально не пытается поддерживать идеологический имидж, заявил депутат ГД Виталий Милонов.