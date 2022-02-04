Зюганов объяснил, почему невозможна новая «Ялта»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что повторение Ялтинских соглашений 1945 года, которые были заключены между СССР, США и Великобританией, в современном мире невозможно. В разговоре с NEWS.ru политик объяснил, что современная Россия отличается от Советского Союза того времени, а потому странам Запада вряд ли будет интересно такое соглашение.

Надо понимать, что тогда «Ялту» заключали со страной, которая могла в одиночку перебить весь фашистский блок и его сателлитов. Сегодня мы выглядим иначе, поэтому особого интереса к заключению такого соглашения у нынешних англосаксов и натовцев нет, — подчеркнул Зюганов.

Коммунист уверен, что страны, «которые тогда шли на контакты», сейчас «сами объявили нам новую войну» — финансовую и санкционную. При этом он считает, что Москва может заключить соглашение со странами, которые «выступают за мир, против глобализации по-американски».

По крайней мере, последние встречи в Кремле — и с президентом Ирана, и с президентом Аргентины — свидетельство о том, что может сложиться устойчивая коалиция стран, которые выступают против оголтелых натовцев, которые пытаются поджечь на нашей территории войну, — добавил политик.

4 февраля 1945 года началась Ялтинская конференция — вторая встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции. В этот момент исход войны уже был понятен всем союзникам, а потому Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль воспользовались возможностью и разделили сферы влияния. Созданный в Ялте биполярный мир просуществовал до распада СССР, а конференция навсегда осталась в истории как пример диалога между странами с разной идеологией.

По случаю памятной даты и на фоне очередного обострения отношений между Россией и Западом NEWS.ru обратился к экспертам и политикам, которые придерживаются разных позиций, с одним вопросом: «Возможна ли сегодня новая „Ялта“?».