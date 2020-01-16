https://static.news.ru/photo/9edef2bc-3840-11ea-99de-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал решение партии воздержаться от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост председателя российского правительства. По словам политика, пока не ясно, какой состав будет у нового кабмина, и неизвестна его программа.

Мы не можем сейчас голосовать за по той причине, что не знаем состав команды и не знаем, какую программу он предложит, потому что многое зависит от того, какой курс выберет президент, — цитирует его РИА Новости.

Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента проведёт заседание по этому вопросу 16 января. Чиновника уже поддержали партия «Единая Россия», «Справедливая Россия». О намерении поддержать Мишустина заявил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. КПРФ пока воздерживается от одобрения, писал NEWS.ru.