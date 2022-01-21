«Какая война? Она и так идет»: Зюганов о признании ДНР и ЛНР

19 января КПРФ внесла в Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашённых Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). О поддержке этой идеи уже заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Председатель ГД Вячеслав Володин написал, что единороссов тоже «беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан». Проект будет рассмотрен в нижней палате уже на следующей неделе. NEWS.ru спросил у лидера коммунистов Геннадия Зюганова, зачем партия выступила с такой идеей и не опасаются ли в КПРФ негативных последствий для всех россиян.

— Геннадий Андреевич, расскажите про инициативу о признании ДНР и ЛНР. Почему именно сейчас это было озвучено?

— Я с этой идеей выступал много лет. Я минимум 10 раз только на заседании Госдумы высказывал эту точку зрения. Это абсолютно ненормально, когда Украину захватила нацистско-бандеровская свора насильно, и под руководством церэушников организует там против нас военную базу, отравляя жизнь всем. И убийства на Донбассе...

Геннадий Зюганов Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда в эфире звучит, что вот, украинская власть... На Украине нет нормальной власти, это оккупационная власть, которая действует под диктовку вашингтонского обкома. Это всем видно и очевидно. И теперь решили использовать территорию Украины, чтобы организовать вражду и войну с РФ. Наконец дошло и до [президента России Владимира] Путина, что если они разместят свои ракетные установки под Харьковом, то до стен Кремля они оттуда будут лететь пять минут.

Неслучайно и родился этот документ (требование России к США принять документ о гарантиях безопасности. — NEWS.ru), по сути дела, дипломатический ультиматум, в соответствии с которым — давайте нам обязательства. Хотя я в бумажные обязательства американцев не верю. Они выкинут так же, как и предыдущие договоры выкинули, и что ты сделаешь?

С другой стороны, это ненормально — восемь лет обстреливать Донбасс. Там наши люди живут, там 600 тысяч только граждан РФ. Или полдеревни уехали в Донбасс, когда там строили новые заводы и города. 500 новых заводов построили, там не было ни одного «западенца» или бандеровца. Там строила Центральная Россия, Ростовская область, Украина, Киев, Урал.

Обстреливают нагло и нахально, 1,5 миллиона беженцев. Как только мы признали Южную Осетию и Саакашвили погнали, так всё успокоилось. Как только признали Абхазию, так и там война прекратилась.

В Европе воевать некому, они стравливают нас с Украиной. Надо принять превентивные меры. Признаем здесь спокойно, уверенно и скажем: «Перестаньте обстреливать. Будете обстреливать — мы подавим все эти точки». Когда бандиты стреляют — служба безопасности или милиция всегда реагирует, она обязана защищать своих граждан. Для этого и существует государство. Поэтому я много раз говорил с трибуны Думы: давайте признаем, они провели референдум, они просят и так далее.

На Украине под руководством Зеленского, этого комика, признали, что русские — не коренные, большее безумие трудно представить. Киев — мать город русских, вся левобережная Украина осваивалась вместе с нами. Поляки, австро-венгры — кого только не было. Как дальше смотреть на это безумие: 10 с лишним тысяч убили. Почти 40–50 тысяч раненых. А сколько детей осиротили?

Киев, Украина franganillo/flickr.com

Они не садятся ни на переговоры, не хотят выполнять ни одно решение. Потому что американцам надо развязать здесь войнушку. А если развяжут, завтра попрут они, а мы не признаём, то нам придется ввязываться в любом случае. А признаем — им скажем, [что] будем оберегать [Донбасс], то они не полезут. Уверяю вас, не полезут. Это решение перезрело, оно давно должно быть принято. Дальше терпеть безобразие невозможно.

Более того, я на месте президента как верховного главнокомандующего, всем бы объявил, и американцам, и натовцам, что у нас есть свой ареал безопасности — территория исторического выживания. Мы за неё боролись тысячу лет. 750 лет их них провели с оружием в руках. Мы никого сюда не звали, мы вынуждены были — от войска Донского до Уссурийского — 11 военных округов казачьих выстроить. У нас с юга до Москвы были набеги крымчаков каждый год, когда король Казимир польский отдал на растерзание крымчакам все южные регионы русско-украинских земель, 40 тысяч пленных угнали. По три-четыре корабля с нашими пленниками в Константинополь прибывали. На всех рынках нашими людьми торговали. После того как Крым присоединил Потёмкин и Суворов на Кавказе построил линию соответствующую, тогда успокоилось. Потом, кстати, Казахстан 130 лет вступал по частям в российскую державу только для того, чтобы выжить.

Сейчас окружили со всех сторон и нам угрожают. Сейчас нам надо спокойно принять решение. И решение должно быть понятно и натовцами, и американцами: мы не потерпим размещения военных баз на территории Украины, что бы они ни делали. И это будет всем понятно. Сколько от Эстонии до Ленинграда-Питера? 150 километров. Каждый день проводят учения. Как вам это нравится? Мне не нравится.

У меня в роду все воевали: 65 Зюгановых лежит в земле — защищали Родину. Поэтому я за мир, абсолютно за мир. Но в этом мире уважают сильных, волевых и успешных. Если будете давать слабость, задушат и растащат всю страну. Вопрос стоит ребром. Или мы сейчас проявим волю, характе, или дальше нас будут душить. Нас душили не раз, поэтому делайте выводы.

— Путин поддерживает эту идею сейчас?

— Президент уже предпринял несколько шагов. С одной стороны — предоставление гражданства, с другой стороны, он принял указ, по которому экономические связи [Донбасса и России укрепляются]. Донбасс был одним из самых развитых мест в стране. Донбасс, потом Урал, потом Западно-Сибирский, Кузбасский регионы. Это великолепное место, где сочетали производство: металлургия, машиностроение, рядом криворожский угольный бассейн. Почему там построена первая индустриальная база России? Потому что там всё рядом было: уголь коксующийся, железная руда, металлургическое производство и квалифицированная рабочая сила. Строили и осваивали Донбасс прежде всего центральные регионы России. Из Западной Украины никого не было. А сейчас прилезли и начинают обстреливать.

Макеевский литейный завод 3 ноября 2017 года возобновил свою работу в Донецкой народной республике Игорь Маслов/РИА Новости

Поэтому я за то, чтобы приняли решение и прямо заявили. Поверьте мне — сразу успокоятся. В Европе воевать некому, они стравливают нас с Украиной, надо принять превентивные меры.

— Новые санкции будут серьёзными. Россия их потянет?

— Я извиняюсь, какие санкции? Ими нас обложили со всех сторон, ВТО душит, МВФ душит. Сколько под санкциями, 360 человек, включая посла в Америке? 570 организаций? Какие ещё вам санкции? От SWIFT отключат — скорее освоите электронику. Отключили от рынка продовольственного — мы стали сами выращивать. Что вы волнуетесь по этому поводу? Всю технику китайцы делают лучше, чем американцы. Свою производственно-информационную базу сделаем: у нас за рубежом работает 1,5 миллиона [человек] высшей инженерной квалификации — от Boeing до Южной Кореи. Позовите, приедут, всё сделают. Кто помог сделать ракеты Северной Корее? Почти уверен, что «Южмаш» на Украине, которым [второй президент Украины Леонид] Кучма командовал. Поэтому успокойтесь, всё будет в порядке.

— Бюджет России выдержит?

— Какой бюджет? У нас денег море, перестаньте их вывозить. В этом году за кордон вывезли 80 млрд долларов, золото-валютного резерва на 14 триллионов рублей. У нас фонд национального благосостояния 14 триллионов, золотовалютных резервов 630 миллиардов. Вложите это в производство, и завтра у вас будут темпы [роста] 6–7%.

— А если будет война?

— Какая война? Она и так идет, война бесконечная. На Украине бандеровцы и нацисты не успокоятся, их не уговорить. Сейчас их прислали, и они сидят, обстреливают, провоцируют. Если бы приняли решение, уничтожили точки — всё бы это закончилось. Предупредили бы всех заранее, Зеленского и всех остальных. Они уже пробовали воевать, Порошенко пробовал, всё продул.

Военнослужащие Народной милиции ДНР в окопе между позициями у окраины посёлка Ясное в пригороде Докучаевска Сергей Аверин/РИА Новости

— «Единая Россия» поддержит вашу инициативу?

— «Единая Россия» — это президент. Как скажут, так и будут голосовать. Утром они против, в обед Путин сказал, вечером уже голосуют за.

— Когда вы ожидаете положительного решения президента?

— Надо взвесить, обсудить. Мы внесли предложение. Порядок надо определить, это нормальный процесс. Обсудим, примем решение на следующей неделе — надо не упустить время.

Чтобы не получилось, что спровоцируют и нам в любом случае придётся защищать. 600 тысяч граждан России живут в Донбассе. Мы обязаны их защищать, если полезут. А если мы признаем [ДНР и ЛНР] и возьмём на себя обязательство их защищать, это уже другая картина.

Неужели вас не шокирует, когда показывают раненых детей, плачущих стариков восемь лет подряд? Мы за четыре года от фашистов отбились, и Москву и Сталинград защитили, и до Берлина дошли за четыре года, а здесь восемь лет обстреливают.