https://static.news.ru/photo/ad84afb0-256b-11ea-b221-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что к досрочным выборам президента РФ могут привести неутешительные финансово-экономические показатели в стране. Таким образом он подчеркнул, что его заявление в Доме Союзов о возможных выборах главы государства в 2020 году — не шутка.

Я не пошутил, — цитирует «Интерфакс» Зюганова.

Он пояснил, что если руководство страны «загубит финансовый год», то финансово-экономический кризис может перерасти в политический. И из этого кризиса может быть только два выхода: «или на улицу пошли, или досрочные выборы».

Как писал NEWS.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России могут быть досрочно проведены выборы главы государства. Выступая на конференции в столичном Доме Союзов, он рассказал о планах партии на начало 2020 года. Он пояснил, что Россия «топчется на месте». Золотовалютные резервы страны исчисляются миллиардами долларов, однако правительство не хочет вкладываться ни в науку, ни в здравоохранение, ни в образование. За 2019 год прирост промышленного производства составил всего 1%, а тем временем министры остаются на своих местах.

Слова Зюганова раскритиковали в Госдуме. Как предположил депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов, Зюганов пытается выставить ситуацию в стране «в не очень хорошем свете», чтобы увеличить рейтинг собственной партии на будущих выборах.