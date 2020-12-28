Зюганов назвал Жириновского «грязным рупором Кремля»

https://static.news.ru/photo/d18ffcc2-493f-11eb-a2fa-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который в эфире федерального телеканала назвал возможных преемников президента Владимира Путина.

Жириновский — самый грязный рупор администрации Кремля. Я не знаю, кто ему дал отмашку на обнародование такого рода преемников. Кремль далеко не един, там две башни борются между собой, а может и больше, — сказал политик в эфире НСН.

Он уверен, что в России необходимо создать настоящую демократию и перейти на «патриотический курс». По его словам, на Россию идёт «дикая атака» санкциями, а в США «жульническим образом отстранили» президента Дональда Трампа.

Сегодня глобалистский капитал уже объявил Россию врагом номер один. В этой связи от Путина требуется концепция нашего развития, формула прорыва в будущее. Частично он обозначил её в своих посланиях Федеральному собранию — победить бедность, остановить вымирание, ввести Россию в пятёрку развитых стран. Пока же вытащить страну из грязной ельцинской колеи не удалось, — добавил он.

Зюганов отметил, что сейчас идёт атака на коммунизм и православие. Однако он согласился со словами Путина о том, что надо не «зыркать по сторонам» в поисках преемника, а сплотиться и работать.

Высказывания же Жириновского не имеют ничего общего с целями выхода из кризиса и сплочения общества. Как только начнёте играть в эти игры с преемником, так и растерзают, растащат на куски Россию, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, Жириновский перечислил возможных будущих кандидатов на пост президента России. В его список попали: премьер Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и бывший премьер Дмитрий Медведев. Также возможными преемниками, по его мнению, могут быть губернатор Тульской области Алексей Дюмин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но при этом преемником станет кто-то другой, сказал Жириновский, намекая на себя.

При этом летом в России были приняты поправки к Конституции страны. Одно из новых положений касалось так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства. 23 декабря депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому Путин снова может выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах в России.