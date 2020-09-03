Зюганов назвал утверждения об отравлении Навального «Новичком» провокацией

https://static.news.ru/photo/ed512c76-edda-11ea-9a68-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что заявления об отравлении оппозиционера Алексея Навального являются провокацией, которую разыгрывает Великобритания.

Очередная провокация. Цель одна, цель американская: англосаксы продолжают разыгрывать эту реакционную карту, — заявил Зюганов на возложении венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены и к месту захоронения Сталина в связи с 75-й годовщиной победы СССР над Японией.

Зюганов напомнил, что служил в спецразведке по борьбе с атомным, химическим и бактериологическим оружием. Он подчеркнул, что прекрасно знает формулу и способ действия боевых отравляющих веществ.

44-летнему оппозиционеру стало плохо во время авиарейса из Томска в Москву 20 августа. Самолёт приземлился в Омске. Медики поместили Навального в реанимацию. Позже оппозиционера перевезли на лечение в Берлин. Он находится в коме.

2 сентября правительство Германии заявило, что в организме Навального были выявлены следы яда «Новичок». При этом омские специалисты исключили диагноз «отравление».

Вице-председатель парламента ФРГ Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в причастность российского руководства к инциденту с Навальным. Он считает, что Кремль должен быть заинтересован в расследовании произошедшего с российским оппозиционером.

NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал доказательства фальсификации отравления Навального. По его словам, разведка страны перехватила переговоры Варшавы и Берлина, которые указывает, что информация об отравлении оппозиционера является обманом.