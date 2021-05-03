Зюганов назвал тех, кто виновен в обнищании россиян

https://static.news.ru/photo/e10653ac-ac47-11eb-a2a9-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Геннадий Зюганов обвинил в падении доходов россиян либералов во власти. Именно они, пишет политик в своём Telegram-канале, довели страну своим «антинародным» финансово-экономическим курсом.

Лидер коммунистов уже не в первый раз обвиняет кого-то в обнищании россиян. До этого это были чиновники, которые также виноваты в вымирании населения, считает глава КПРФ. После этого Зюганов назвал виноватыми олигархов, которые не платят нормальные налоги и не выделяют деньги на поддержку экономики.

По итогам 2020 года реальные доходы россиян упали до минимума с 2010 года. Вторичная причина такой катастрофической ситуации заключается в резком ускорении инфляции и росте обязательных платежей. А первичная — в антинародном финансово-экономическом курсе, которым страну ведут либералы во власти, — резюмирует на этот раз бывший школьный учитель.

Конкретных имён Зюганов не называет. Интересно, что после того как были опубликованы декларации депутатов Госдумы, СМИ уличили членов КПРФ во владении зарубежной недвижимостью. Эксперты назвали это уроном для репутации партии.

Как сообщалось ранее, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить «левые партии» и потребовал арестовать главу КПРФ Геннадия Зюганова, сопредседателей партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина и Сергея Миронова.