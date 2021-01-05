Зюганов назвал протесты в США расплатой за цветные революции

https://static.news.ru/photo/eade74ee-50e0-11eb-b847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Zenner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал протесты в Вашингтоне на фоне утверждения конгрессом итогов президентских выборов. По его мнению, эти события являются «расплатой» за цветные революции, которые власти США устраивали по всему миру.

Бумеранг прилетел и к ним. Они запустили цветные революции, за полсотни лет провели их три десятка, если не больше. Эта волна сносила и правителей Северной Африки, и Югославии, снесла нормальную власть на Украине, покусали они изрядно в прошлом году и Белоруссию. Ну, вот сейчас платят за это. Как говорится, сколько верёвочка ни вейся, конец будет, — заявил лидер коммунистов изданию «Подъём!».

Он также отметил, что события в Вашингтоне вызывают «большую тревогу», так как являются последствиями «жульнической воровской кампании».

Байден — представитель глобалистского капитала, которому плевать на Америку, ему главное навязывать свои ценности. Там нет даже папы и мамы, там родитель один и родитель два. Это жутковатая философия. Они готовят электронно-бытовой концлагерь, который будет похлеще гитлеровского, — заявил Зюганов.

В США вечером 6 января начались беспорядки на фоне заседания Конгресса США, который должен был утвердить окончательные итоги выборов. Из-за серьёзных столкновений протестующих с полицией возле Капитолия парламентариев пришлось временно эвакуировать с Капитолийского холма. В ходе беспорядков погибли четыре человека.

7 января конгресс окончательно утвердил итоги президентских выборов в США. Джо Байден набрал более 270 голосов выборщиков. Это значит, что конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов выборов отныне закрыты.

Как сообщал NEWS.ru, в российском МИД прокомментировали протесты в американской столице. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, эти события являются внутренним делом США.