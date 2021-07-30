Зюганов назвал «недоразумением» работу Кремля

Геннадий Зюганов высказался о работе нынешнего правительства и президента России. По его словам, правящие лидеры не имеют права так называться, пока не отрегулируют цены поднять цены до антикризисного уровня.

Власть совершенно ошалела! Вместо реальных антикризисных мер — дерёт налоги, залезая в карман всех и каждого. Это не управление — это недоразумение, когда президент и правительство не могут отрегулировать цену на морковку со свеклой! — сообщил Зюганов в своём Telegram-канале.

При этом президент страны Владимир Путин заявлял, что в России остро стоит вопрос о росте цен на продукты из «борщевого набора». Партия «Единая Россия», в свою очередь, нашла выход из ситуации, предложив торговым сетям подписать соглашение о снижении торговых наценок.

Ранее сообщалось, что с 1 августа в России появится налоговый вычет на занятия спортом, работающим пенсионерам пересчитают выплаты, а Центробанк ужесточит правила выдачи ипотеки.