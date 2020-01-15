https://static.news.ru/photo/8ebd326c-37ab-11ea-b704-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения тщательных консультаций по вопросу кандидатуры на пост премьер-министра. При этом он назвал главу Счётной палаты Алексея Кудрина абсолютно неподходящим на эту должность.

Если опять нам предложат Кудрина, это будет самый худший вариант, — цитирует Зюганова ТАСС.

Лидер КПРФ отметил, что у партии есть свои кандидатуры на пост главы правительства и они будут озвучены в своё время.

Зюганов также добавил, что отставка кабмина уже «перезрела». Корректировка правительства, особенно его финансово-экономического блока, требовалась ещё в 2019 году.

Как ранее писал NEWS.ru, кабмин во главе с Дмитрием Медведевым подал в отставку после послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Премьеру предложили занять пост зампредседателя Совета безопасности.