Зюганов лично разберётся с потасовкой депутатов в Саратовской облдуме

https://static.news.ru/photo/534260ba-b625-11ea-a49d-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на драку депутатов в Саратовской областной думе. Он пообещал лично разобраться с этим инцидентом.

Мы сегодня на параде Победы пробыли, давайте я разберусь, потом прокомментирую, — цитирует его РИА Новости.

Конфликт произошёл во время выступления главы мандатной комиссии Николая Бушуева. Депутат от фракции КПРФ Николай Бондаренко встал и начал снимать его выступление. Однако такое поведение не понравилось коллегам. Так, депутат от «Единой России» Анатолий Ципящук бросил в Бондаренко бутылку с водой и попросил удалиться «оператора» из зала. Началась потасовка.

Как передавал NEWS.ru ранее, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко обматерил своего коллегу из «Батькивщины» Алексея Кучеренко. Оскорбления переросли в массовую драку.