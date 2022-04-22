Зюганов: из России сбежало пять вице-премьеров, «которые продавали страну»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что из России, по его данным, «сбежали» пять бывших вице-премьеров, имевших доступ к секретной информации. Парламентарий отметил, что они «продавали страну оптом и в розницу», передаёт URA.RU.

Я недавно посмотрел список всех министров и вице-премьеров и ахнул просто: за последнее время сбежало пять вице-премьеров, которые продавали страну в розницу и оптом под диктовку американских цээрушников, — сказал он.

Фамилии бывших вице-премьеров политик не назвал, но уточнил, что они являлись ключевыми советниками президента по экономическим вопросам. Зюганов считает, что им стоило «бежать не на Запад и в Стамбул, а немедленно в Магадан».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале призвал лишать российского гражданства людей, критикующих проведение спецоперации ВС РФ на Украине. По его словам, большая часть населения страны поддерживает действия России на Украине, в то время как некоторые ради «печенек Госдепа» готовы участвовать в «срежиссированных постановках».