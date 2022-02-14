Зюганов из больницы призвал Госдуму признать ДНР и ЛНР

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который в настоящее время находится в больнице, заявил, что необходимо официально признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики из-за невыполнения Минских соглашений Киевом. Он призвал депутатов Государственной думы «проявить волю» и поддержать инициативу коммунистов, сообщает URA.RU.

Западные правительства и их клевреты в Киеве растоптали Минские соглашения. Мы призываем депутатов Государственной думы поддержать нашу инициативу об официальном признании Донецкой и Луганской народных республик, — заявил Зюганов.

По мнению парламентария, США и «вассалы в Киеве» готовы довести ситуацию на Украине до «братоубийственной войны», в то время как Россия, в свою очередь, имеет интересы в этой стране, связанные исключительно с миром и добрососедством. Он добавил, что единственная цель, которую преследуют США и «бандеровские формирования» на Украине — бойня в Донбассе.

Лидер КПРФ отметил, что в последние недели ситуация вокруг Украины обострилась и Россия получает обвинения в намерении выступить в роли оккупанта. Зюганов отверг подобное и утверждает, что «у России есть интересы на всём постсоветском пространстве. Связаны они и с Украиной. Это интересы мира и добрососедства, спокойной и достойной жизни граждан, экономического развития и культурного сотрудничества».