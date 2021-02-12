Зюганов и Жириновский обвинили друг друга в заигрывании с «навальнятиной»

https://static.news.ru/photo/002d97d8-6eac-11eb-b607-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидеры так называемой системной оппозиции поссорились из-за оппозиционера Алексея Навального. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский и глава КПРФ Геннадий Зюганов обвинили друг друга в пособничестве «навальнятине». При этом у каждого нашлись свои аргументы.

Так, Жириновский заявил, что коммунисты вступили в политический союз с «берлинским пациентом» и его сторонниками. По мнению главного либерал-демократа России, таким образом партия «красных» подрывает политическую стабильность в стране.

Это сотрудничество мятежников, людей, которые хотят смуты, — возмутился руководитель ЛДПР в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он, в частности, припомнил оппоненту историю с депутатом Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко, которого оштрафовали за участие в акции в поддержку Навального 31 января. Тот утверждал, что ходил на акцию в качестве наблюдателя. Вскоре после этого Зюганов пригрозил, что выведет на масштабные протесты своих сторонников в регионах, если власти не прекратят преследовать членов партии.

Глава КПРФ упрёками Жириновского остался предсказуемо недоволен. Он заявил, что от высказываний лидера ЛДПР всегда «дурно пахнет», так как они отличаются «лживостью» и «грязью».

Жириновский — первый провокатор, а мы защищали державу и будем защищать, — заявил Зюганов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, эпатажный политик «сам подыгрывает „навальнятине“, провоцирует». Однако, уверен главный коммунист, тот должен вести себя иначе в обстоятельствах войны, объявленной России Западом.

Лидер КПРФ подчеркнул, что США не просто ведут открытую войну, но и прислали «зажигательный снаряд», организовав Навальному необходимое информационное сопровождение. Подобные враждебные действия в отношении страны коммунисты не поддержат, заверил Зюганов.

Ранее глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков, объявленный в межгосударственный розыск, призвал россиян провести мирную акцию во дворах своих домов. Он предложил гражданам вечером 14 февраля одновременно зажечь фонарики.

Кроме того, 23 февраля массовые акции намеревались провести в Москве Либертарианская партия и КПРФ. Первые — в поддержку осуждённого по обвинению в мошенничестве Навального, вторые — в честь 103-й годовщины Красной армии, «за социализм и против политических репрессий». Однако столичные власти мероприятия не согласовали. В итоге либертарианцы заявили, что отказалась от планов, а в стане коммунистов заявили о готовности провести акцию вопреки запрету.

Вскоре после этого Следственный комитет, Генеральная прокуратура и МВД одновременно обнародовали заявления о недопустимости проведения несанкционированных акций и напомнили об ответственности для их организаторов. При этом ни одна из силовых структур не назвала повода для публикации таких предостережений, писал NEWS.ru.