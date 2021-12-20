Зюганов: «Единая Россия» подставляет Путина и подрывает страну

Партия «Единая Россия» своими действиями подставляет президента России Владимира Путина, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он добавил, что, если Путин «не опомнится», страну ждут неприятности. Об этом сообщает URA.RU.

Я считаю, что вся нынешняя деятельность «Единой России» — это подрыв стабильности в стране и удар лично по Путину. За всем этим просматривается, без преувеличения, вредительская политика. Стремление перечеркнуть установки, заявленные в обращениях главы государства. И привести страну к результатам прямо противоположным, — заявил Зюганов.

Политик отметил: несмотря на заявление Путина, что Россия должна войти в пятёрку ведущих экономик, одолеть бедность, остановить вымирание, прорваться к новейшим технологиям, повысить зарплаты бюджетникам и пенсии, обеспечить жильём всех нуждающихся, создать городские условия на селе и наладить качественную медицинскую помощь, «Единая Россия» провалила все эти поручения.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для увеличения продвижения отечественной винодельческой продукции на внутреннем рынке. Поручение также направлено органам исполнительной власти республик Дагестан и Крым, Краснодарского и Ставропольского краёв, Ростовской области и Севастополя.