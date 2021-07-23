Зюганов дал понять, кому передаст власть

Глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов заявил, что внук Леонид может возглавить партию. По мнению политика, близкий родственник всячески показывал свою приверженность политической карьере. Зюганов намекнул на большие перспективы внука по партийной линий. Об этом он рассказал в интервью Тине Канделаки на телеканале RTVI.

Мой внук Леонид — очень грамотный, способный. Насчёт будущего — пусть работает! Он пробивал себе дорогу своим умом и трудолюбием, — отметил лидер КПРФ.

Политик не забыл упомянуть, что оппонентом на выборах в Мосгордуму был банкир, занимавший в 2014 году должность зампреда московского Сбербанка, Денис Константинов от «Гражданской платформы». После отказа банкира от политической борьбы, Леонид Зюганов победил.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал принципиальным вопрос вакцинации от коронавируса, а также объяснил, почему россияне не хотят делать прививку.