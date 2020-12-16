«Обалдеть можно!»: Зюганова повергла в шок новая должность Чубайса

https://static.news.ru/photo/d34d60c2-4084-11eb-9ec8-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: kprf/vk.com

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова удивило назначение бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Он отметил, что у него нет доверия к этому политику.

Его глава коммунистов назвал представителем «элиты компрадорской», отметив, что она не отвечает национальным интересам. Таким термином принято называть часть буржуазии экономически отсталых стран, которая осуществляет торговое посредничество с иностранными капиталистами на внутреннем и внешнем рынках.

Обалдеть можно! Будет главный координатор по работе с международной общественностью, — цитирует Зюганова РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Чубайс в новой должности не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников администрации.

В начале 1990-х политик разрабатывал программу приватизации в России. Помимо прочего, он был вице-премьером, главой президентской администрации, занимал должности министра финансов и первого замглавы правительства. Руководил РАО «ЕЭС России», а затем — до недавнего времени — «Роснано».

2 декабря Путин предложил первому зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову стать главой «Роснано» вместо Чубайса, возглавлявшего организацию с момента её создания в 2011 году. Вскоре после этого правительство утвердило отставку прежнего руководителя компании и рекомендовало назначить Куликова его преемником. 4 декабря совет директоров «Роснано» утвердил кандидатуру, писал NEWS.ru.