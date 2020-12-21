Зять Ельцина требует извинений за статью о тайной встрече с Путиным

https://static.news.ru/photo/c125af58-4304-11eb-b92f-fa163e074e61_660.jpg Борис Ельцин Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Бывший глава администрации президента Валентин Юмашев потребовал от журналистов извинений за статью о тайной встрече тестя с Путиным для передачи власти в 1999 году. Встреча якобы проходила в кооперативе «Озеро», но Юмашев требует предоставить доказательства этого события.

Ответ политика опубликован на сайте Ельцин Центра.

Прошла неделя. На ресурсе «Проект» по-прежнему висит история про встречу двух «влиятельных групп» осенью 99-года в кооперативе «Озеро». Первая, как пишет сайт, сдавала страну, другая принимала. Я написал, что это вранье. Такой встречи не было, — написал Юмашев.

Зять Ельцина указал, что рядом с текстом, опубликованным в издании, «висит» его сообщение, что такой встречи не было, но реакции на это не последовало никакой. Юмашев попросил авторов расследования либо убрать статью и извиниться, либо представить доказательства. В суд Юмашев обращаться не собирается, поскольку Ельцин якобы научил его в своё время не судиться с журналистами.

В тексте расследования речь идёт о встрече двух глав государства накануне выборов. В них якобы участвовали с одной стороны сам Юмашев и дочка Ельцина Татьяна, с другой — Владимир Путин и участники кооператива «Озеро»: Юрий Ковальчук, Сергей и Андрей Фурсенко, Владимир Якунин.

В статье говорится, что окружение Ельцина так знакомилось с ближайшими соратниками Путина. Но Юмашев настаивает, что такого не было.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев, ставший советником Владимира Путина, рассказал, что работает в Кремле с 2000 года. Он заявил, что у него нет чётко определённого круга курируемых вопросов или обязанностей.