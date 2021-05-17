Госдума — театр, а депутаты в ней — актёры

Разговоры о том, что состав Госдумы VIII созыва будет более деловым и ориентированным на профессионалов в сфере управления, оказались красивыми фразами. Зря так переживал отставной боксёр Николай Валуев, уже, видимо, прижившийся на Охотном Ряду и опасавшийся лишиться своего статуса. На праймериз фаворита очередных выборов — «Единой России» — опять выходят спортсмены, актёры, бывшие кумиры поп-эстрады. Все, кого по инерции всё ещё относят к лидерам общественного мнения (ЛОМам). Всё как всегда, но, как представляется, могут быть и новые интересные нюансы.

Среди готовых оспаривать на праймериз право баллотироваться от партии власти фигурируют такие заметные фигуры наших театральных подмостков, как Владимир Машков, худрук столичного театра им. Олега Табакова, и Дмитрий Певцов, народный артист РФ, звезда труппы «Ленкома». Вряд ли они выходят на предварительный партийный отбор, исключительно чтобы потренироваться в красноречии. К тому же они востребованные актёры и постановщики. И весьма сомнительно, чтобы у них оставалось достаточно времени для того, чтобы плодотворно работать в Госдуме, разрабатывая законы. Скорее, они были бы полезны в роли консультантов при обсуждении актов, затрагивающих их сферу деятельности.

Владимир Машков Сергей Булкин/NEWS.ru

Но тут на память приходит прошлый эксперимент Владимира Машкова по участию в большой политике. Лет десять назад он уже баллотировался в наш парламент в далёкой от Москвы шахтёрской Кемеровской области. Тогда он на финише уступил свой заработанный мандат другому более скромному кандидату.

Ничто не мешает и этой осенью Владимиру Машкову, к примеру, вновь повторить свой демарш уже в столице России, где он стопроцентно узнаваем. Помочь партии победить, а потом остаться работать исключительно в театре, который настолько поглощает всё его время, что он даже заявил о категорическом отказе от будущих съёмок в сериалах.

Так что, вполне можно предположить, что популярные, востребованные актёры и режиссёры сыграют роль списочных локомотивов: помогут партии собрать дополнительные голоса, но предпочтут заниматься своим любимым делом, а в Госдуму пройдут другие кандидаты. В противном случае нам остаётся предположить, что их кресла в парламенте будут постоянно пустыми. Им уж очень трудно быть «слугой двух господ».

В конце концов, так называемыми локомотивами на выборах у нас обычно выступают губернаторы, которые, естественно, потом в парламенте не работают, оставаясь во главе своих областей. Не исключено, что теперь такую роль могут примерить на популярных, любимых публикой актёров.

Хотя появление в списке участников праймериз и несколько неожиданных персонажей типа бывшей участницы дуэта «Тату» Юлии Волковой наводит на мысль, что всё-таки опять среди депутатов могут оказаться новые Максаковы, предпочитающие приезжать на Охотный Ряд исключительно ради участия в тамошних новогодних концертах.

Впрочем, выборы действительно обещают быть интересными. Как говорится, будем наблюдать.