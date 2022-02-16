«Зрелый и адекватный политик»: Собчак публично похвалила Путина

Журналист и телеведущая Ксения Собчак решила высказаться о слухах вокруг возможного «вторжения» России на Украину, впервые публично признав политическое превосходство президента РФ Владимира Путина над его коллегами. По её мнению, истерия в западных СМИ, раздутая вокруг якобы назначенного на 16 февраля начала «российского вторжения на Украину», стала «лучшей пиар-кампанией» для Москвы. В своём Instagram Собчак признала, что на фоне делавших странные заявления главы США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского российский лидер Владимир Путин «выглядел зрелым и адекватным политиком».

Я здесь молчала про всю эту войну, чтобы не добавлять к той истерике, которую устроили СМИ. Но теперь скажу. Вынуждена признать, что на фоне этого кризиса, вот этой реальной истерии в американских газетах, заявлений Байдена («Война точно 16-го»), Зеленского («Война? Так давайте вывесим флаги и наденем ленточки!») Путин выглядел зрелым, адекватным политиком. И это то, чего удивительным образом добились западные СМИ от меня, человека с либеральными взглядами. Уровень чуши <...> вокруг 16-го числа был таков, что лучшей пиар-кампании России и не придумаешь, — написала Собчак.

Она напомнила о ряде публикаций в ведущих западных СМИ, называвших разные даты выдуманного вторжения России на Украину. Главный вывод «для умного наблюдателя», считает телеведущая, заключается в том, что «СМИ остались четвёртой властью, но теперь эта власть держится на фейках и истерии».

Ксения Собчак назвала распространяющие фейки СМИ «коллективным Саймоном Леваевым», мошенником из фильма Netflix.

Ранее британская газета Mirror опубликовала статью, констатирующую факт того, что российское «вторжение» не состоялось. Перед этим Mirror, а также британский таблоид Sun выпустили публикации о «нападении» Москвы на Украину в ночь на 16 февраля.

Газета пишет, что согласно источникам разведки США, «вторжение» могло начаться в 3 часа ночи по киевскому времени, однако этого не произошло. Отмечается, что атака не состоялась на фоне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, назначенной на 16–17 февраля, в ходе которой будет обсуждаться сложившаяся ситуация вокруг Украины.