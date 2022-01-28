«Знают что-то»: Лавров высказался об эвакуации западных дипломатов из Киева

Эвакуация сотрудников дипломатических ведомств западных стран из Киева может означать, что Запад владеет какой-то информацией, которой нет у остальных стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге для радиостанций в пятницу, 28 января. Он допустил, что российская сторона примет меры предосторожности в отношении своих дипломатов, находящихся на Украине.

Кстати, про эвакуацию — кто эвакуирует? Американцы и прочие англосаксы — канадцы да британцы. Значит, они что-то знают, чего не знают остальные, — сказал Лавров.

По словам министра, российская сторона подумает над тем, чтобы принять меры предосторожности в отношении своих дипломатов на Украине.

Мы сейчас подумаем, может быть, нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов. Посмотрим, — резюмировал министр.

Ранее в МИД Украины заявили, что получили уведомления о намерении эвакуировать членов семей своих дипломатов от четырёх стран. Это США, Великобритания, Австралия и Германия. На территории Украины работают представительства международных организаций, а также находятся 129 посольств и консульств.

Украинские дипломаты уточнили, что подобных уведомлений не поступало от стран, которые граничат с Россией, или от каких-либо организаций.