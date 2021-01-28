«Злость и бессилие»: Пушков объяснил выпады украинцев в ПАСЕ в адрес РФ

https://static.news.ru/photo/50c22072-61c5-11eb-a4b5-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал реакцию украинской делегации в ПАСЕ на утверждение полномочий России в ассамблее. По его словам, такое поведение представителей Украины уже стало привычным.

Время идёт — ничего не меняется: в 2014-м в зале ПАСЕ раздавались истеричные вопли Ирины Геращенко и расистские выкрики её коллег по делегации. И в эти дни звучат явно неумные выпады — от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России, — написал Пушков в Telegram-канале.

Резолюция, ратифицировавшая полномочия российской делегации, была принята парламентской ассамблеей Совета Европы большинством голосов. При её обсуждении делегаты Украины призывали зарубежных коллег не делать этого, а также оскорбляли президента РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы отметилась очередными антироссийскими высказываниями и нападками на ПАСЕ, однако, не встретив понимания, была вынуждена от некоторых из них отказаться. В частности представители Киева называли ПАСЕ «комнатной собачкой» Путина.