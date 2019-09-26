Источник в Кремле рассказал журналистам, что президент Владимир Путин использует для переговоров особый, тайный телефон.
Корпус устройства немного толще гражданских аппаратов, передаёт слова информатора «
Вероятность того, что официальный разговор глав двух держав будет перехвачен, — нулевая, — подчеркнул собеседник.
Он отметил, что ФСО пользуется спутниками военных, а шифровка производится с помощью секретных разработок.
На расшифровку потребуется не один год. Это ответ на вопрос, почему ни один из телефонных разговоров Путина не был ни перехвачен, ни обнародован иностранными разведками, — добавил он.
Ранее News.ru писал, что Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Ещё до публикации он стал поводом для решения палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Соединённых Штатов. Как следует из документа, Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.