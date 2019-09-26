https://static.news.ru/photo/d4aba4b0-e09a-11e9-9254-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Источник в Кремле рассказал журналистам, что президент Владимир Путин использует для переговоров особый, тайный телефон.

Корпус устройства немного толще гражданских аппаратов, передаёт слова информатора « Московский комсомолец ». Разработчики предусмотрели несколько степеней защиты, в том числе от искажения сигнала при прослушке.

Вероятность того, что официальный разговор глав двух держав будет перехвачен, — нулевая, — подчеркнул собеседник.

Он отметил, что ФСО пользуется спутниками военных, а шифровка производится с помощью секретных разработок.

На расшифровку потребуется не один год. Это ответ на вопрос, почему ни один из телефонных разговоров Путина не был ни перехвачен, ни обнародован иностранными разведками, — добавил он.

Ранее News.ru писал, что Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Ещё до публикации он стал поводом для решения палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Соединённых Штатов. Как следует из документа, Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.