Журналисты нашли причины для завершения карьеры депутата Калашникова

https://static.news.ru/photo/0d3d3d3a-8ca1-11eb-bd68-96000091f725_660.jpg Сергей Калашников Фото: council.gov.ru

Политическая карьера депутата Государственной думы Сергея Калашникова может резко оборваться. К такому выводу пришла аналитическая группа, проведшая расследование деятельности парламентария.

Журналисты «Царьграда» считают, что переход Калашникова из Совета Федерации в Госдуму похож на понижение. Политику не стали продлевать сенаторские полномочия, а вместо этого дали депутатские, истекающие через год. Авторы расследования допускают, что причины, побудившие главу ЛДПР Владимира Жириновского заменить в Совфеде Калашникова на Вадима Деньгина, могут быть связаны со скандальными поступками экс-сенатора.

Так, именно Калашников выступил с идеей отменить празднование Рождества в России. Он заявил, что в стране есть множество людей, которые этот праздник не отмечают. Также бывший сенатор предлагал ввести начисление пенсий по рангам, поделив граждан на некие классы в зависимости от профессий и места работы.

Журналисты нашли в биографии Калашникова детали, которые могут поставить крест на его политической карьере. Около 20 лет назад политик решил стать инвестором и собирался вложить средства в строительство дачного посёлка «Берег ангелов». Девелопер получил первый транш, но затем средства перестали поступать. Застройщик начал поиски нового инвестора, но с удивлением узнал, что собственником семи из 11 земельных наделов уже официально является Калашников. Участки обошлись ему в 25 млн рублей, что заметно меньше рыночной цены. Эта ситуация стала поводом для уголовного разбирательства. В итоге срок получил посредник — Геннадий Гендин. Его приговорили к пяти годам колонии.

В свете последних веяний во внутренней политике страны, в свете вполне очевидного выдавливания из власти людей, оказавшихся замешанными в спорных, мягко говоря, ситуациях, все эти моменты могут получить продолжение, — заключают авторы расследования.

В феврале Калашников заявил, что социальная сеть Clubhouse используется иностранными спецслужбами для слежки за пользователями, писал NEWS.ru.