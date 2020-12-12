Журналистов на пресс-конференции Путина рассадят с учётом санитарных мер

https://static.news.ru/photo/74663d18-3de6-11eb-ac25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Журналистов на предстоящей пресс-конференции президента Владимира Путина рассадят с учётом санитарных требований. В московском Центре международной торговли предполагается разместить 247 человек.

Особые условия связаны с пандемией коронавируса. Из-за неё же разговор будет проходить в новом формате. Глава государства будет находиться в подмосковной резиденции Ново-Огарёво, откуда по видеосвязи ответит на вопросы журналистов и россиян. Пресс-конференция будет включать в себя элементы прямой линии, сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

В Центр международной торговли уже доставили десятки километров кабеля и тонны оборудования, а также установили большие экраны.

Ежегодная большая пресс-конференция российского лидера намечена на 17 декабря, она начнётся в полдень по московскому времени. Как писал NEWS.ru, российские телеканалы заложили в эфире на этот диалог три часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал, что мероприятие будет насыщенным и продолжительным.