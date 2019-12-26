https://static.news.ru/photo/ec4dc51e-27dd-11ea-88fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosobl.sledcom.ru

Следственный комитет России (СКР) начал обыски по делу ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.» (региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества»).

Следственные мероприятия проводятся в квартирах журналистки «Новой газеты» Юлии Полухиной, академика Михаила Пальцева и жены его уже арестованного советника. Адвокаты полагают, что по результатам обысков все вышеупомянутые лица могут стать фигурантами уголовного дела.

Также уточняется, что у Полухиной в момент появления оперативников дома находились двое маленьких детей и 90-летняя бабушка. Журналистка добровольно отдала следователю ноутбуки Asus и Apple, а также Iphone XR и два внешних диска.

Как ранее писал NEWS.ru, менеджер проектов Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Леонид Волков сообщил, что в их офисе проходят обыски.